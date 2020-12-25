Londra sokak ve meydanları Noel Bayramı'nda boş kaldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en sert kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra'daki en işlek cadde ve meydanlar, Noel Bayramı'nda sessizliğe büründü.



Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da, en uğrak noktalarından Piccadilly ve Leicester Meydanları ile Oxford Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Noel Bayramı nedeniyle metro ve otobüslerin çalışmadığı kentte, arabaların da trafiğe çıkmadığı görüldü.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dördüncü aşama önlemlerin uygulandığı başkentte, 20 Aralık'ta temel ihtiyaç malzemeleri satan marketler ve eczanelerin haricinde tüm iş yerleri kapatılmıştı.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı ve bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklanmıştı.

Ülkede, Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Ülkenin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.



