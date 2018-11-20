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Londra metro trenlerini Alman şirket yenileyecek

Siemens Mobility ile Londra Metrosu arasında 94 yeni nesil tren alımı için 1,54 milyar avroluk sözleşme imzalandı- Siemens Mobility tarafından üretilecek yeni trenler, Londra Metro’sunda hizmet vermekte olan 1970’li yıllarda yapılan trenlerin yerini alacak

20 Kasım 2018 Salı 16:16
Londra metro trenlerini Alman şirket yenileyecek

BERLİN (AA) – Siemens Mobility ile Londra Metrosu (London Underground - LUL) 94 yeni nesil tren alımı için 1,54 milyar avro değerinde sözleşme imzalandı.

Siemens Mobility tarafından yapılan açıklamada, "Alman şirketi ile İngiltere'nin başkenti Londra’da kentsel raylı sistemlerden sorumlu Londra Ulaşım’ın (TfL) alt kuruluşu olan Londra Metrosu arasında 1,54 milyar avro değerinde 94 yeni nesil tüp tren üretimi için bir sözleşme imzalandı." denildi.

Siemens Mobility tarafından üretilecek yeni trenler, Londra Metro’sunda hizmet vermekte olan 1970’li yıllarda yapılan trenlerin yerini alacak.

Teslimi 2023’te başlayacak olan trenler, daha geniş, klimalı ve erişebilirliği artırılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Sabrina Soussan, yeni trenlerin önemli ölçüde geliştirilmiş yolcu deneyimi sunacağını belirterek, “Trenlerin en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik vermesini sağlamak için onların kullanılma süresi boyunca da Londra Metro’sunu destekleyeceğiz.” yorumunu yaptı.

Siemens daha önce yaptığı açıklamada da İngiltere’de yerel üretimi desteklemek için planlarının bulunduğunu, 700 kişilik istihdam oluşturacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:16
  1. Londra
  2. metro
  3. Siemens Mobility

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