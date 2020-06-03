Lonca Girişimcilik Merkezi’nde beşinci dönem

Beşinci döneme özel olarak sadece “FinTech” kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri üzerine projeler kabul edildi. Lonca’nın jüri üyeleri, tam odaklı çalışan ekip üyelerinin varlığı, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı.

40 bin liraya kadar hibe desteği

Tüm dünyada yaşanan corona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Lonca’nın beşinci dönem eğitimleri online ortamda gerçekleştirilecek. Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin liraya kadar nakit hibe desteği verecek.

“Genç beyinlere destek olmaya devam edeceğiz”

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Kuveyt Türk olarak ülkemize ve ülke ekonomisine değer katmak için startup’lara yardımcı olmaya ve onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dört dönemde çok değerli fikirlere destek verdik. Lonca Girişimcilik Merkezi’ne bugüne kadar bin 500’ün üzerinde başvuru aldık, ilk dört dönemde toplam 40 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Coronavirüs sürecinde de gerekli önlemleri almak suretiyle girişimcilerimize desteğimizi artırarak sürdürüyor, bilgi ve birikimimizi startup’ların yararına olacak şekilde kullanıyoruz” dedi.