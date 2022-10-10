Lokman Hekim Üniversitesi akademik kadro alacak
Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 24.10.2022 tari ve saat: 17.00’e kadar yapabilecek.
Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi.
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 EKİM 2022
Giriş Sınavı Tarihi : 31 EKİM 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 03 KASIM 2022
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