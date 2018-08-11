Lokma tatlısı tarifi

MALZEMELER

250 gr un

1 tatlı kaşığı kuru maya

3/4 su bardağı ılık su

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 yumurta

Tuz

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

Şurup için:

2 su bardağı su

2.5 su bardağı tozşeker

Yarım limonun suyu

LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Şurup için, su ve şekeri 5 dakika kaynatın. Limon suyunu katıp 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayayı 1 tatlı kaşığı şeker ve ılık su ile ezin. Unu bir kaba eleyin. Bir tutam tuz ilave edip harmanlayın ve ortasını havuz gibi açın. Mayayı ekleyip un serpilmiş tezgahta kabarıncaya kadar 10 dakika bekletin. Unun ortasını tekrar açıp yumurta ve 1 bardak suyu ekleyin. Ele yapışmayacak şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur elde edenedek yoğurun. Hamuru bir kaba aktarın ve üzerini nemli bezle örtüp yarım saat dinlendirin.

Ayçiçeği yağını tavada kızdırın. Hamurdan 1 avuç alıp baş ve işaret parmakları arasında sıkın. Yağlı bir kaşıkla hamuru alıp tavada kızartın. Pişen hamurları kevgirle alıp soğuk şurubun içine atın. Şurubu çekene kadar bekletin. Lokmaları servis tabağına alıp bekletmeden servis yapın.

Afiyet olsun.