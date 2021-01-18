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Yaşam Lokantalar kafeler restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Lokantalar kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Korona yasaklarının biteceği tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme geçici olarak hizmet veremiyor. Lokantalar, restoranlar ve kafeler yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Peki, koronavirüs yasakları şubat ayına biter mi? | Korona yasakları son gün | Lokantalar ne zaman açılır? Kafeler ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:21:00 -
Lokantalar kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Korona yasakları ne zaman son | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Okullar uzaktan eğitime devam ederken pek çok işletme çalışmıyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak?

Lokantalar kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Esnaf koronavirüs yasaklarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakaların azalmasıyla kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti. Ancak restoranların, kafelerin vs ne zaman müşteri alacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Konunun kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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