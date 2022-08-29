Lokanta usulü tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır? Tavuklu nohutlu pilav püf noktaları neler? Pilav yanına ne gider?

Pilav sevenler lezzetli nohutlu tavuk pilav tarifini yoğun şekilde araştırıyor. Merak konusu olan Lokanta usulü tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır, püf noktası ne? İşte nohutlu tavuk pilav yapılışını püf noktalarıyla vereceğiz. Ve nohutlu pilav yapanlar için yanına ne gider sorularını cevaplayacağız. Sofralarımızı süsleyen Tavuklu nohutlu pilavı bu tarifle daha çok seveceksiniz. İşte ve programlara konu olmuş tarif...

NOHUTLU TAVUK PİLAV TARİFİ

Malzemeleri

2 adet tavuk göğsü

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Lokanta usulü tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?

Tavuk göğüsleri bir tencereye alınır ve su ilave edilir. Tavuk etleri yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra kenara alınır ve didiklenir.

Pirinçler tuzlu, ılık suda 15-20 dakika bekletilir. Daha sonra suyu süzülür.

Pilav için uygun bir tencerete tereyağı alınarak eritilir. Yağ eridikten sonra nişastasından arındırılan pirinçler eklenip kavurulur.

Pirinçlerin üzerine tavuk suyu ilave edilir. Tuzu ve haşlanmış nohut da eklendikten sonra karıştırılıp tencerenin kapağı kapatılır.

Pilav kaynayana kadar yüksek ateşte pişirilir. Daha sonra suyunu çekene kadar pişirmeye bırakılır. Pilav suyunu çektikten sonra ocak kapatılır ve kağıt havlu yerleştirilip kapağı kapatılır. 10 dakika demlendirilir.

Daha sonra tavuk etleri pilavın üzerine eklenir ve servis edilir.

Tavuklu nohut pilavın yanına ne gider?

Nohutlu tavuklu pilav yanına ne gider ile ilgili görsel sonucu

Tavuklu pilavın yanında tercih edilen turşulardan biri de, çubuk turşudur. Salatalıkla hazırlanan bu turşu, limon ve kaya tuzu ile zenginleştirilir. Salatalık ve yoğurt ile hazırlanan cacık, nane ve dereotu gibi baharatlarla hazırlanır. 10 dakikada hazırlanan cacık, soğuk bir şekilde servis edilir.

Nohutlu Tavuk Pilav Yapmanın Püf Noktaları

Pirinçler saydamlaşıncaya kadar kavrulması gerekir.

Nohutların 1 gün önceden ıslanması ve haşlanması gerekir.

Tereyağı pilava ekstra lezzet verecektir.

Pilav suyunu çektikten sonra demlenmeye bırakılması gerekir.

Pişim esnasında tavuklar içine eklenebilir.