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Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi

Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı….

15 Ekim 2019 Salı 22:04
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi

Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı….

Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak72 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek un
  • 6 su bardağı su
  • Tuz
  • Kimyon
  • Nane

 

Öncelikle yemeklik doğranan soğan tereyağında güzelce sotelenir.

Soğanın rengi değişince tencereye sarımsak ve mercimekleri eklenir.

Mercimekler 1-2 dakika kavrulduktan sonra tencereye su eklenir.

1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağını kavurun.

Kavrulan, köpüren unlu karışımı tencereye ekleyin.

Son olarak tuz ve baharatlar ilave edilir.

Mercimekler iyice yumuşadığında yemeğinizi blendardan geçirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 22:04
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