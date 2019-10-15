Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı….

Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak72 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek un

6 su bardağı su

Tuz

Kimyon

Nane Öncelikle yemeklik doğranan soğan tereyağında güzelce sotelenir. Soğanın rengi değişince tencereye sarımsak ve mercimekleri eklenir. Mercimekler 1-2 dakika kavrulduktan sonra tencereye su eklenir. 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağını kavurun. Kavrulan, köpüren unlu karışımı tencereye ekleyin. Son olarak tuz ve baharatlar ilave edilir. Mercimekler iyice yumuşadığında yemeğinizi blendardan geçirin. Afiyet olsun.

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