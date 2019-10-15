Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi
Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı….15 Ekim 2019 Salı 22:04
Anadolu mutfağında yer alan tüm çorbalar fazlasıyla lezzetlidir. Ancak mercimek çorbasının yeri bambaşkadır. Dillere destan bir mercimek çorbası arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı….
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak72 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek un
- 6 su bardağı su
- Tuz
- Kimyon
- Nane
Öncelikle yemeklik doğranan soğan tereyağında güzelce sotelenir.
Soğanın rengi değişince tencereye sarımsak ve mercimekleri eklenir.
Mercimekler 1-2 dakika kavrulduktan sonra tencereye su eklenir.
1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağını kavurun.
Kavrulan, köpüren unlu karışımı tencereye ekleyin.
Son olarak tuz ve baharatlar ilave edilir.
Mercimekler iyice yumuşadığında yemeğinizi blendardan geçirin.
Afiyet olsun.
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