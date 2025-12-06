Lokanta usulü Beyti kebabı tarifi: Tam ölçülü, gerçek lezzet sırrı

Kıyma, baharat ve taze yeşilliklerin bir araya geldiği Beyti kebabı, özellikle lokanta usulü hazırlanışında yumuşacık kıvamı ve bol soslu sunumuyla öne çıkan bir tarif. Lavaşa sarılarak servis edilen bu geleneksel lezzet, tereyağı ve salça sosuyla birleştiğinde adeta restoran kalitesinde bir sonuç sunuyor. Evde kolayca uygulanabilen tarif, doğru kıvamı yakalamak için ölçülere sadık kalındığında mükemmel bir sonuç veriyor. Peki evde lokanta usulü Beyti kebabı nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte tam ölçülü tarif…

Beyti kebabı için gerekli malzemeler neler?

Köftesi için:

500 gram dana kıyma

1 adet yumurta

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Lavaş hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Tereyağı sosu için:

50 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz biber

Üst sosu için:

100 gram tereyağı

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Lokanta usulü Beyti kebabı nasıl yapılır?

Kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz ve baharatları derin bir kapta yoğurun. Kıvam alan harcı dinlenmesi için buzdolabında en az 30 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin ve ılık suyla yoğurarak elastik bir hamur elde edin. Üzerini kapatarak 20–30 dakika dinlendirin.

Dinlenen köfte harcını uzun şeritler halinde hazırlayın. Hazırladığınız lavaş hamurundan bezeler alın, ince açarak pişirmeden hazır hale getirin.

Köfte şeritlerini ızgarada ya da döküm tavada pişirin. Pişen köfteleri lavaşların içine yerleştirip rulo şeklinde sarın. Dilimleyerek servis tabağına alın.

Tereyağını eritip toz biberle karıştırarak ilk sosu hazırlayın. Üst sos için tereyağını eritip salça, su ve tuzla birlikte kıvam alana kadar pişirin.

Dilimlenmiş Beyti kebaplarının üzerine önce biberli tereyağını, ardından salçalı sosu gezdirin. Yanına yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.

Beyti kebabı nedir, nereden geliyor?

Beyti kebabı; kıyma ya da kuzu etinin şişte pişirilmesi, lavaşa sarılması ve soslarla zenginleştirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir Türk yemeğidir.

Adını, İstanbul’da faaliyet gösteren Beyti restoranının kurucusu Beyti Güler’den alan bu yemek; 1961 yılında Güler’in İsviçreli kasap Möller’den ilham almasıyla ortaya çıkmıştır. Bugün sokak lezzeti olarak görülen birçok versiyon ise orijinal tariften farklı şekilde uygulanmaktadır.