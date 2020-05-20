Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

Lokanta usulü acılı ezmenin tadı bir başkadır. Özellikle yemeklere eşlik ettiğinde ağızda bıraktığı hafif acılık, iştah açar. Bu lezzet, sadece lokantalarda yapılan bir tarif değil. Ev ortamında da acılı ezme yapmak oldukça kolay! "Acılı ezme nasıl yapılır?","Acılı ezme malzemeleri nelerdir, içine ne konur?","Satırla ya da blender ile acılı ezme nasıl yapılır?" sorularının yanıtı ve acılı ezme tarifi...