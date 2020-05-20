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Yemek Tarifleri

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

Lokanta usulü acılı ezmenin tadı bir başkadır. Özellikle yemeklere eşlik ettiğinde ağızda bıraktığı hafif acılık, iştah açar. Bu lezzet, sadece lokantalarda yapılan bir tarif değil. Ev ortamında da acılı ezme yapmak oldukça kolay! "Acılı ezme nasıl yapılır?","Acılı ezme malzemeleri nelerdir, içine ne konur?","Satırla ya da blender ile acılı ezme nasıl yapılır?" sorularının yanıtı ve acılı ezme tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:54:00 -
Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

Oldukça basit olan bu basit ezme tarifini, dilerseniz blenderdan geçirerek de yapabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, her bir malzemeyi ayrı ayrı robottan geçirmelisiniz. Aksi takdirde bulamaç haline gelecektir.

Bu tarifi denedikten sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz!

Malzemeler

  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kuru soğan
  • 2 yeşil biber
  • 1 acı biber
  • 2 kapya biber
  • 4 domates
  • 2 diş sarımsak
  • 2 limon
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • nane 
  • karabiber
  • tuz
  • toz biber
  • sumak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

Yapılışı

Derin bir kap içerisine; maydanoz, soğan, biberler ve domatesi ince ince keserek harmanlayın. Mümkünse satırla geçmeniz daha iyi olacaktır.

Başka bir kase içerisinde; 2 limonun suyunu, sarımsağı, zeytinyağını, salçaları ve baharatları koyarak karıştırın. Bu sosu, kestiğiniz sebzelerin üzerine dökün ve karıştırın.

Her şeyi harmanladıktan sonra, yarım saat kadar dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun...

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