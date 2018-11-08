Lök gibi oturursan omurga kireçlenmesi kaçınılmaz!



Hareketsizlik, lök gibi oturmalar kaslarda, eklemlerde ve omurgada kireçlenmelere sebep oluyor. Daha sonra omurilik ve sinirlerde kalıcı hasarlara kadar gidebiliyor. 50 yaşından itibaren kadınlarda daha fazla olmak üzere, hormonal değişim, kilo, çevresel faktörler, hayat tarzı, mevcut hastalıklar yüzünden omurga kireçlenmeleri görülmektedir.. Gün içinde masa başında fazla mesai yapmak, spor veya yürüyüşten uzak durmak, kilo artışı, stres, gerginlik, aşırı fiziksel zorlanma ve yorgunluk omurga kireçlenmelerinin ortaya çıkmasında etkendir.. Ayrıca hamilelikle alınan aşırı kilolar da bu süreci hızlandırmaktadır.

BELİRTİLER

6 aydan uzun süren, aralıklı gelen, bel ve bacaklara vuran inatçı bel ağrıları, sabahları yataktan veya oturup kalkarken zorlanma, ayak ve bacaklarda iğnelenme, yanma, batma, yürürken sık sık ayak takılması, bacakta boşluk hissi, merdiven inip çıkmada zorluk gibi şikayetler omurga kireçlenmesinin habercisi

DOĞRU BIÇAK ALTINA!

Omurgada kireçlenme, omurilik ve sinir sıkışıklığı teşhisi konan hastalarda öncelik: risk faktörlerini yok etmek, ilaç, istirahat ve diğer tedavi seçeneklerini değerlendirmektir. Bunların etkili olmadığı durumlarda, mikrocerrahi operasyonlar gerekebilir.



Mikrocerrahi işlemler sonrası, hastalar hastanede 1-2 günlük yatış ve 2-3 haftalık ev istirahatinin ardından günlük hayatlarına rahatlıkla dönebilmektedir.