Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor.. Önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olan Ljajic için ilginç bir gelişme yaşandı. Bu sezon 6.5 milyon euro bedelle Torino'dan transfer ettiği Ljajic için İtalya'dan yeni bir teklif geldi..

İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Bologna, Ljajic için Beşiktaş'a 9 milyon euro önerdi.. Başkan Fikret Orman bu teklifi direkt olarak reddederek satmaya niyetleri olmadıklarını İtalyan kulübüne iletti.

Abdullah Avcı'nın önümüzdeki sene en büyük kozu olarak görülen Ljajic'in ise bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Ljajic, Beşiktaş'tan şampiyon olmadan ayrılmak istemediğini ifade etti.