Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lizbon teknik direktörü Beşiktaş'ı küçük gördü

Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:46
Lizbon teknik direktörü Beşiktaş'ı küçük gördü

Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus, düzenlediği son basın toplantısında Beşiktaş'ı küçümseyen bir yorum yaptı.

Portekiz Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sporting'in hocası, 5 puan gerisinde yer aldıkları Porto'yla sürekli karşılaştırılmalarına isyan ederek şu yorumu yaptı:

"Evet, onlar Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaştı ama biz de dünyanın en iyi takımlarından Atletico Madrid'le UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştık. Biz Şampiyonlar Ligi'nde onlar gibi Beşiktaş ve RB Leipzig ile değil, Barcelona ve Juventus ile mücadele ettik."

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Porto, Beşiktaş'ın lider bitirdiği grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmış ve bu turda Liverpool'a elenmişti.

Sporting Lizbon ise Barcelona ve Juventus'un ardından üçüncü sırayı aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarının ardından mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve çeyrek finalde Atletico Madrid'e boyun eğmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:46
  1. beşiktaş
  2. lizbon
  3. barcelona

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması