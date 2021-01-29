Liyakat yalanı ortaya çıkan İmamoğlu kafayı kuma gömdü

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'deki kadrolaşma CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itiraflarıyla gözler önüne serildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği "liyakat" ve "şeffaflık" vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Özgür Nas, büyükşehir belediyesine alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığı ve yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini tek tek itiraf etti.

Toplantıda İBB'ye mevsimlik işçi alımı konusu masaya yatırıldı. Nas, söz konusu pozisyonlara işçi alımı yapılırken Millet İttifakı'ndaki partilere ne kadar kontenjan ayırıldığını açıkladı.

CHP'li Özgür Nas, 100 kişi alınacaksa bunun 35'inin CHP'den, 15'inin İYİ Parti'den, Saadet Partisi ve HDP'yi kast ederek, 15'inin de diğer partilerden alındığını söyledi.

Nas itiraf niteliğindeki şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor ve süreç bu şekilde."

CHP'li Nas'ın gündeme bomba gibi düşen itirafı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği dönemde yaptığı açıklama yeniden akıllara geldi.

İBB'ye alınan personellerle bir toplantıda buluşan İmamoğlu adil ve şeffaf olunması gerektiğini söyleyerek, "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret şehre değer katacak. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızla çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bir yandan "liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" diyen diğer yandan ise belediyeye kendi yandaşlarını ve ittifak ortaklarını dolduran İmamoğlu'nun bu hareketi "büyük ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.

Öte yandan göreve geldiği günden bu yana vatandaşlara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan ve İstanbullunun dertlerine dert katan vasıfsız İmamoğlu'nun CHP'li Nas'ın itirafı karşısında "üç maymunu" oynaması büyük tepki topladı.