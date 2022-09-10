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Aktüel Liyakat Nişanı nedir? 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ne anlama geliyor?
Aktüel

Liyakat Nişanı nedir? 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ne anlama geliyor?

Haluk Bayraktar, 1.derece Devlet Liyakat Nişanı aldı. Peki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından taltif edilen nişanın anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 00:04:00 -
Liyakat Nişanı nedir? 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ne anlama geliyor?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı. Peki, Liyakat Nişanı ne oluyor?

Liyakat Nişanı nedir? 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ne anlama geliyor?

Liyakat Nişanı, herhangi bir ülke veya egemen gücü; askeri, siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal tanıtımında üstün başarılar gösteren kişilere verilen nişandır.

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