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Liverpool'da Zeljko Buvac depremi!

Liverpool'da, menajer Jürgen Klopp'ın sağ kolu, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac istifa etti ve 17 yıllık birliktelik sona erdi!

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:49
Liverpool'da Zeljko Buvac depremi!

İngiliz kaynakların "son dakika" olarak verdiği haberde Buvac ile Klopp'un anlaşmazlıkları yaşadığı, taktik antrenmanlarda Buvac'ın artık yer almadığı ve maç sırasında hiç konuşmadıkları belirtildi.

"Gegenpressing" konusunda Klopp'a ciddi etkiler verdiği bilinen, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac, Roma deplasmanı öncesi şok bir kararla takımdan ayrıldı. İkilinin Mainz yıllarından bu yana süren 17 yıllık birlikteliği sona erdi. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:49
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