Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Müslüman yıldız ayrılıyor

Premier Lig ekibi Liverpool'da yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın teknik direktör Jurgen Klopp ile son dönemde ilişkisinin iyi olmadığı ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı iddia edilirken, takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Liverpool yönetiminin ise Salah'ın kararına saygı duyduğu öğrenilirken, Mısırlı yıldızı isteyen kulüpler arasında Real Madrid'in olduğu öne sürüldü.

Salah bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de oynadığı 34 maçta 19 gol atarken, 9 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta 3 gol atan Salah'ın 1 asist bulunuyor.

Mısırlı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda ise 34 maçta 22 gol atarken, 10 asist yaptı. Salah'ın Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.