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Spor Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE
Spor

Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Liverpool turun ilk ayağında Villarreal'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise Liverpool-Villareal maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Liverpool-Villareal maçı CANLI

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:41:00 -
Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 3-4 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Bu akşam ise Liverpool ile Villareal karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?

Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE

Liverpool, Anfield Road'ta İspanyol ekibi Villareal'i konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maçı TV8,5 ve Exxen naklen yayımlayacak.

Liverpool-Villarreal maçı muhtemel 11’ler:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma

 

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