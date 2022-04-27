Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Liverpool turun ilk ayağında Villarreal'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise Liverpool-Villareal maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Liverpool-Villareal maçı CANLI
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 3-4 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Bu akşam ise Liverpool ile Villareal karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE
Liverpool, Anfield Road'ta İspanyol ekibi Villareal'i konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maçı TV8,5 ve Exxen naklen yayımlayacak.
Liverpool-Villarreal maçı muhtemel 11’ler:
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma