Liverpool Villareal MAÇ ÖZETİ |Liverpool finale mi çıktı?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villareal'i konuk etti. Futbolseverler ise alınan sonuç ve hangi tarafın finale yarın olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Liverpool tur mu atladı?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı. Son olarak Liverpool sahasında Villareal'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Liverpool Villareal MAÇ ÖZETİ |Liverpool finale mi çıktı?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Villareal'i 2-0 mağlup etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Liverpool 53. dakikada Estupinan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken farkı 2'ye çıkaran gol 55'te Sadio Mane'den geldi.
Finale çıkacak olan takım ise 3 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçıyla belirlenecek.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Luis Díaz, Sadio Mané
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Danjuma, Chukwueze