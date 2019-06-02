Liverpool ve Chelsea İstanbul'a geliyor
2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanana Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geliyor.02 Haziran 2019 Pazar 06:35
Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea ile Devler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Liverpool, Vodafone Park'ta Süper Kupa için kozlarını paylaşacak
Bu sezon İngiliz takımlarının üstünlük kurduğu Avrupa futbolunda, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak.
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