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Liverpool Almanya'da tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş müsabakalarnda, Barcelona sahasında Olympique Lyon'u 5-1, Liverpool deplasmanda Bayern Münih'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

14 Mart 2019 Perşembe 01:23
Liverpool Almanya'da tarih yazdı!

İlk maçları golsüz biten eşleşmelerin rövanşlarında, Barcelona sahasında Olympique Lyon'u 5-1, Liverpool deplasmanda Bayern Münih'i 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı.

İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.

Barça rahat kazandı

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

Liverpool deplasmanda kazandı

İngiltere ekibi Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

Turnuvada İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:23
  1. Liverpool
  2. Barcelona
  3. Bayern Münih

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