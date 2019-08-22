Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı

Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı22 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha oyncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı.
Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.
Southampton altyapısından yetişen Oxlade-Chamberlain, 2011 yılında Arsenal'a transfer oldu. Bu takımda 6 yıl kaldıktan sonra 38 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan İngiliz oyuncu, burada 47 maça çıktı ve 5 gol attı.
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