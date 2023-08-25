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Spor Livakovic'in maliyeti dudak uçuklattı! Diyerek duyurdu: Rakam resmen açıklandı...
Spor

Livakovic'in maliyeti dudak uçuklattı! Diyerek duyurdu: Rakam resmen açıklandı...

Yeniakit Publisher
2023-08-25 18:04:00 -
Livakovic'in maliyeti dudak uçuklattı! Diyerek duyurdu: Rakam resmen açıklandı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'de forma giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki file bekçisinin maliyetini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'de forma giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki file bekçisinin maliyetini açıkladı. 

Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, son olarak Dinamo Zagreb'den Dinamo Livakovic'i de renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Dominik Livakovic'in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşma gereği kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir. Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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