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Spor Livakovic, Fenerbahçe'ye nasıl ikna olduğunu açıkladı
Spor

Livakovic, Fenerbahçe'ye nasıl ikna olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:33:00 - 2023-08-25 17:34:24
Livakovic, Fenerbahçe'ye nasıl ikna olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürat kesmeden devam ediyor. Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Sarı-Lacivertliler, uzun süredir beklediği Livakovic transferinde de mutlu sona ulaşmıştı.

Transferde bu sezon ses getirecek isimlerle anlaşma sağladı. Öncelikle Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred, Becao, Mert Müldür ve Cengiz Ünder gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıklamıştı.

Dün İstanbul'a gelen genç kaleci ile beş yıllık resmi sözleşme imzalandı. Livakovic Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek.

İmza töreninde konuşan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." ifadelerini kullandı.

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