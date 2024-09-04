Listesi ortayı çıktı! İşte CHP'li belediyelerin yok dedikleri borç

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli CHP’li ilçe belediyelerin sıklıkla dile getirdiği ‘borcumuz yoktur’ açıklamasına tepki gösterdi. Öyle ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz günlerde İzmir ziyaretinde muhalefetin yönetimindeki belediyelerin borç batağı içinde olduğunun altını çizmesi üzerine AK Parti Vekili Çankırı’da belediyelerin SGK İcra Dairesi Başkanlığı’ndaki borç listesini açıkladı.

“CHP, İzmir’in kalesi değil hapishanesi olmuştur”

Listeye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de borç yükü en ağır belediye olduğunu hatırlatan Çankırı yazılı açıklamada bulunarak; “Bu kenti yönetenler, dirsek teması halinde çalıştıkları iştirak kurumlarını yok saymaktadırlar. Büyükşehir ya da ilçe belediyeler halka hizmet anlayışında kim ya da kimlerle iş birliği halinde çalışıyorsa bunu neden inkar etmektedir? Atalarımızın da dediği gibi ‘borç ödemekle yol yürümekle tükenirmiş’ İzmir’i cebinde taşırlar ama elleri ceplerine gitmez. İzmir’i cebinde keklik olarak taşıyan ideolojinin duruşu da tam da bu şekildedir. Bu kentin derdiyle dertlenmeyen 2024 yılında hala belediyeciliği yarım metre parke taşı bile döşeyemeyen yönetimin İzmir’de olması can acıtıcıdır. Bu kente yazık değil mi? Yıllardır resmen İzmir’i cazibe merkezi rotasından uzaklaştıran, kentliyle kent arasında denge kuramayan, belediyenin asli görevlerinden olan çöp toplama da bile ortak yol bulamayan zihniyetler canım İzmir’i pisliğe ve kötü yapılaşmaya mahkum etmiştir. CHP İzmir’in kalesi değil hapishanesi olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

İşte O Liste

Çankırı’nın SGK İcra Dairesi Başkanlığı’nı kaynak göstererek yaptığı açıklamaya göre listenin başını 7. 829.132.556 tutarındaki borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi çekiyor. İkinci sırada ise Çiğli Belediyesi’nin 1.261.120.127 TL, Karşıyaka Belediyesi ise 1.168.417.272 TL’lik borçla üçüncü sırada yer almaktadır.

Aliağa Belediyesine ait borç tutarı 293.660.486 TL,

Balçova Belediyesine ait borç tutarı 206.154.752 TL,

Bayındır Belediyesine ait borç tutarı 152.672.822 TL,

Bayrakli Belediyesine ait borç tutarı 563.572.104 TL,

Bergama Belediyesine ait borç tutarı 220.350.381 TL,

Beydağ Belediyesine ait borç tutarı 24.079.058 TL,

Bornova Belediyesine ait borç tutarı 28.064.009 TL,

Buca Belediyesine ait borç tutarı 773.101.768 TL,

Çeşme Belediyesine ait borç tutarı 75.616.820 TL,

Çiğli Belediyesine ait borç tutarı 1.261.120.127 TL,

Dikili Belediyesine ait borç tutarı 163.333.855 TL,

Foça Belediyesine ait borç tutarı 205.125.281 TL,

Gaziemir Belediyesine ait borç tutarı 440.112.075 TL,

Güzelbahçe Belediyesine ait borç tutarı 85.820.303 TL,

Karabağlar Belediyesine ait borç tutarı 92.550.999 TL,

Karaburun Belediyesine ait borç tutarı 20.787.174 TL,

Karşıyaka Belediyesine ait borç tutarı 1.168.417.272 TL,

Kemalpaşa Belediyesine ait borç tutarı 84.414.936 TL,

Kınık Belediyesine ait borç tutarı 72.598.641 TL,

Kiraz Belediyesine ait borç tutarı 228.353.166 TL,

Konak Belediyesine ait borç tutarı 433.800.812 TL,

Menderes Belediyesine ait borç tutarı 380.361.552 TL,

Menemen Belediyesine ait borç tutarı 683.516.522 TL,

Narlıdere Belediyesine ait borç tutarı 313.576.329 TL,

Ödemiş Belediyesine ait borç tutarı 242.674.465 TL,

Seferihisar Belediyesine ait borç tutarı 584.261.479 TL,

Selçuk Belediyesine ait borç tutarı 211.863.990 TL,

Tire Belediyesine ait borç tutarı 110.959.007 TL,

Torbalı Belediyesine ait borç tutarı 265.335.048 TL,

Urla Belediyesine ait borç tutarı 23.888.917 TL,

Kitap önerdi

AK Partili Çankırı ayrıca belediyelerin kalkınma sürecine etkisi, yerel projelerin desteklenmesi ile yerel ekonomilerin güçlendirilebileceği hususunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin hazırladığı “Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik” adlı kitabı, CHP’li belediyelere önerdi.