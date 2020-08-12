Liselilerin favorisi İmam Hatipler

Son yıllarda gösterdiği başarılar ile adından söz ettiren ve Türkiye’nin gururu haline gelen İmam Hatip Liseleri, bu yıl gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrencilerin teveccühüne mazhar oldu. İHL’lerin bu sene yüzde 99,8 doluluk oranıyla öğrenci yetiştirecek olması memnuniyetle karşılanırken, eğitimciler konuyu Akit’e değerlendirdi.

Öksüz: “Düşmanlık yapanlara en iyi cevap”

İmam Hatipler başarılarıyla yıllarca İmam Hatip ve din eğitimi düşmanlığı yapanlara en erdemli cevabı verdiğini vurgulayan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, “İmam Hatip Liseleri gösterdiği başarılar ile milletimizin göğsünü kabartıyor. Geçmiş yıllarda İmam Hatip Okullarında kontenjanların boş kaldığı, öğrencilerin zorla imam hatip liselerine yönlendirildiği, bu okulların sayılarının çok fazla artırıldığına dair belli çevrelerce birçok negatif algı operasyonları yürütülmeye çalışıldı. Liselere giriş sınavlarında ve kayıtlarda milletimiz bunlara da gereken cevabı vermeye devam etti. İmam Hatip Okulları kurulduğu dönemden bu yana milletin özel değer atfettiği, binalarını dahi bizzat kendisinin inşa ettiği, en zor dönemlerinde dahi bizzat sahip çıkarak ayakta tuttuğu eğitim kurumları oldu. Birileri İmam Hatip Okullarını kapatmak, mezunlarını engellemek üzere olmadık haksızlık ve çirkinliklere girişirken İmam Hatipler ve İmam Hatipliler dimdik ayakta durdu. Saflarını sık tuttu. Vatanı, milleti ve dini için tüm zorluklara göğüs gerdi. Şimdi ise bu duruş meyvelerini daha büyük başarılar ile vermeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kavaklı: “İmam hatiplerin başarısı ortaya çıktı”

İmam Hatip Liseleri’nin doluluk oranının her yıl daha da artmasının olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı da, “Geçtiğimiz senelerde İmam Hatip Ortaokullarına talep artarken liselerde aynı talebi göremiyorduk. Ancak, bu sene proje İmam Hatip Okulları mezun verdi. Verdikleri mezunlar da üniversite sınavlarında dereceye girince İmam Hatip Liselerinin başarısı ortaya çıkmış oldu. Bence bu öğrencilerin ve uygulanan eğitim sayesinde İmam Hatiplerin yıldızı tekrar parlamaya başladı. İmam Hatipler bizim gönlümüzdeki ideal okullardır. Hem dünyevi anlamda gençlerimizi hazırlayan hem de iman ve İslam alanlarında gerekli donanımı kazandıran yerlerdir. Bu bakımdan bu gelişme olumludur. Bu nesil; millete önderlik, imamlık yapacak bir nesildir” ifadelerini kullandı.