Liselilerin elektrikli otomobili TEKNOFEST’te
TÜBİTAK’ın Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda 3 kategoride ödül alan Ankaralı liselilerin “Fatih” adını verdikleri aracı, Adana’da 2-6 Ekim’de düzenlenecek TEKNOFEST’te boy gösterecek.
Gebze Yerleşkesi’nde organize edilen yarışlara 600’ün üzerinde takım başvururken; 55’i gelişim raporu, 23’ü teknik tasarım raporu aşamasını geçti. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan “Cereyan EC” takımı da tasarladıkları elektrikli araçları “Fatih” ile dikkati çekici bir başarıya imza attı. Fen bilimleri öğretmeni olan takımın danışmanı Yasemin Polat, şunları dile getirdi: “Ekibimiz 2022 yılında kuruldu. Aracımız yüzde 85 yerlilik oranına sahip. 5 ödülü var. Saatte 70 kilometre hız yapabiliyor, 70 kilometreye 7 saniyede ulaşıyor. Bataryası 1 saat kullanılabiliyor ve 42 kilometre menzile sahip. Bataryası 1.5-2 saatte doluyor. Kilometrede sadece 66 kuruş yakıt tüketiyor.”