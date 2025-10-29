  • İSTANBUL
Liseli kızları taciz etti, esnafa bıçak çekti! Önce dayak sonra cezaevi…
Yerel

Liseli kızları taciz etti, esnafa bıçak çekti! Önce dayak sonra cezaevi…

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Liseli kızları taciz etti, esnafa bıçak çekti! Önce dayak sonra cezaevi…

Düzce’de, 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunan Seyit A. (18) adlı kişi kendisini uyaran esnafa da bıçak çekti. Esnaf ve vatandaşların döverek etkisiz hale getirdiği Seyit A., tutuklandı.

Düzce Millet Bahçesi’ne giden Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.’yı uyardı. Seyit A. İse esnafa bıçak çekerek karşılık verdi. Bölge esnafı ve vatandaşların döverek etkisiz hale getirdiği Seyit A., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

 

