Liseli Buket, yakalandığı grip hastalığına yenik düştü Muğla’nın Milas ilçesinde Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş, yakalandığı grip hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Muğla Milas’ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Buket Bektaş’ın hayatını kaybettiğini öğrenen sınıf arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, merhumenin cenazesi bugün Milas’a bağlı Ören Alatepe Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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