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Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ile Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi’nin bir dönem boyunca ortaklaşa düzenlediği resim sergisi ve müzik etkinliği gerçekleşti.

21 Mayıs 2019 Salı 16:26
Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ile Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi’nin bir dönem boyunca ortaklaşa düzenlediği resim sergisi ve müzik etkinliği gerçekleşti.


Atatürk heykelinin önünde gerçekleşen resim sergisine Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ile Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi’ nin ortaklaşa gerçekleştirdiği resim sergisinde TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop konuşmasında, "Gençlik Haftası kapsamında resim öğretmenleri Ayten İnaloğlu ve Nuran İnaloğlu’nun öğrencileriyle birlikte çalışmalarında yağlı boya ve kara kalem karışık yaklaşık 150 resim bugün burada sergilendi. Öğrencilerimizin eline sağlık diyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz ve Nihat Kantarcı Lisesi Müdürümüz Satılmış beye de çok teşekkür ederim" dedi.


Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Erenoğlu ise etkinlik ile ilgili şunları söyledi:


"Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yıl kutlamaları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ile farklı bir etkinlik yapmak istedik. Kendi okulumuz olarak bu 5’nci etkinliğimiz. Artık geleneksel hale getirdik. Resim ve müzik öğretmenlerimizin ortak olması bizi bu çalışmaya yapmayı teşvik etti. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Öğrencilerin bir yıl boyunca yapmış olduğu resim ve müzik çalışmaları sergilendi. Tüm okullarımız elindeki imkanlarla bu etkinliğe katılırsa daha güzel ve daha büyük bir etkinlik olacağını düşünüyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:26
  1. sergi
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