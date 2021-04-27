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Eğitim Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?
Eğitim

Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

3 Mayıs’ta sınav yapılacak mı? Türkiye’de tam kapanma dönemi 29 Nisan’da başlayacak. Bu sebeple öğrenciler yüz yüze sınavların durumunu araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavların yapılacağı tarih | 3 Mayıs’taki sınavlar ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:45:00 -
Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Türkiye’de tam kapanma 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak. Bu dönemde okul sınavlarının nasıl yapılacağı ise merak konusu. Peki, sınavlar ertelenecek mi?

Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Tam kapanma sebebiyle kreşler ve anaokulları dahil tüm sınıflar uzaktan eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.

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