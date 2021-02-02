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Eğitim Lise sınavları ne zaman? MEB lise sınav tarihleri
Eğitim

Lise sınavları ne zaman? MEB lise sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Liseler ne zaman açılacak 2021, sınavlar nasıl olacak? Lise sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi, hangi konular olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:06:00 -
Lise sınavları ne zaman? MEB lise sınav tarihleri

Okul ve lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika okul sınavları açıklaması...

Lise sınavları ne zaman?

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir.

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.

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