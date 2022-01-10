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Gündem Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada
Gündem

Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

Gaziantep’te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:05:00 -
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

“Valilik takip edecek”

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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