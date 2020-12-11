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Gündem Lise öğrencisi genç koronavirüse yenik düştü
Gündem

Lise öğrencisi genç koronavirüse yenik düştü

Kütahya'da lise öğrencisi bir genç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:19:00 -
Lise öğrencisi genç koronavirüse yenik düştü

Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Ay, bir süre hastanede tedavi gördü.

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini, Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

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