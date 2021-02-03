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Eğitim Lise öğrencileri dikkat! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu
Eğitim

Lise öğrencileri dikkat! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerini ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:53:00 -
Lise öğrencileri dikkat! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Liseli gençlerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için "Mobil Soru Bankası" hazırladık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Liseli gençlerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için "Mobil Soru Bankası" hazırladık. Farklı soru tipleriyle sürekli güncelleyeceğimiz uygulamamızı linklerden indirebilirsiniz." ifadelerin kullandı.

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