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Lise öğrencileri de artık voleybol hakemi olabilecek

- Sakarya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TVF arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında lise öğrencilerine voleybol hakemi olabilmeleri için ilk kez hakemlik kursu açıldı- TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu:"Gönülden isterim ki sizlerden (lise öğrencileri) biri dünyada, olimpiyatta düdük çalsın"

24 Mayıs 2019 Cuma 17:21
Lise öğrencileri de artık voleybol hakemi olabilecek


SAKARYA (AA) - Sakarya'da lise öğrencileri, voleybol hakemi olabilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılan hakemlik kursunda ilk kez eğitim aldı.

Adapazarı ilçesi Ahmet Akkoç Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Türkiye'de dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda final yönetmiş voleybol hakemlerinin olduğuna dikkati çekti.

Bunu başka branşlarda göremediklerini dile getiren Göksu, "Sizden tek isteğim; ne olur yabancı dil bilin, İngilizceyi iyi öğrenin. Eğer İngilizceyi iyi öğrenirseniz önünüz açıktır. Ülkeye, Atatürk gençliğine layık bir insan olmak istiyorsanız lütfen lisan bilin. Sonuçta hakemliği sahaya çıkarak, çalışarak bir şekilde öğrenirsiniz. Gönülden isterim ki sizlerden biri dünyada, olimpiyatta düdük çalsın, bu sırada İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u hatırlasın." diye konuştu.

Gençlere uluslararası hakem olmaları tavsiyesinde bulunan Göksu, bu çalışmada emeği geçen Durmuş ve ekibine teşekkür etti.


- "Gençlerimize destek olacağız"


İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş da hakemlik kursları üzerinde çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, gerekli mevzuat çalışmalarının ardından iş birliği protokolünü imzaladıklarını kaydetti.

Diğer federasyonlardan aynı çalışmayı yapma noktasında teklifler aldıklarını vurgulayan Durmuş, "Bu bizi ümitlendirdi ve mutlu etti çünkü gençlerimizin ilgi duyduğu spor alanlarında onlara fırsat tanıyabileceğiz. Kendilerini keşfedebilmelerine ve geliştirebilmelerine bir yol çizeceğiz. Zaten gençlerimiz de gerekli enerji ve sinerjiye sahipler. Sadece rehberliğimize, yol göstericiliğimize ve onların önündeki engeli aşmamıza ihtiyaçları vardı. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Durmuş, gençlerin her daim yanında olacaklarını, onları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Voleybol hakemliği konusunda eğitim alan öğrencilere, 3 gün sürecek kurs sonunda sertifika verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında 26 Mart'ta imzalanan iş birliği protokolü ile voleybol hakemi olma yaşı 19'dan 17'ye düşürülmüştü.


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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:21
  1. Ahmet Göksu
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