Lise nakilleri ne zaman sona erecek? MEB 2021 2. nakil ne zaman bitecek?
2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS 1. nakil sonuçlarıyla da herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyenler ise LGS 2. nakil başvurusu ne zaman? MEB LGS 2021 ikinci nakilleri ne zaman yapılacak? LGS 2021 nakiller ne zaman bitecek? sorularını sormakta. Peki lise nakilleri ne zaman sona erecek? 2. nakil ne zaman sona erecek?
Nakil işlemleri ne zaman sona erecek? LGS kapsamında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları da açıklandı. LGS sınav sonuçları neticesinde herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği halde okul değişikliği yapmak isteyenler için nakil süreci devam ediyor. 26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan Yerleştirmeye Esas 1. Nakil başvuru sonuçları MEB tarafından açıklandı. Peki 2. nakil başvurusu ne zaman? Lise 2. naki başvurusu ne zaman bitiyor? İşte lise nakil tarihleri.
MEB 2. nakil başvurusu ne zaman başlayacak?
MEB 1. nakil sonuçlarını açıklamasından sonra ise öğrencileri için 2. nakil başvurusunu yapabilecek. 2 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
Lise nakiller ne zaman bitecek?
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. MEB nakilleri için tıklayın