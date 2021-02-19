Lise mezunu personel alımı ne zaman? Belediye personel alımı ne zaman?
Tekirdağ Kapaklı Belediyesine daimi büro memuru alınacağı İŞKUR üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruda KPSS şartı aranmaksızın lise mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Tekirdağ Kapaklı Belediyesine daimi büro memuru alımı ve başvuru şartları nelerdir?
Lise mezun olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlere müjdeli haber Tekirdağ Kapaklı Belediyesinden geldi. İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda Kapaklı Belediyesi, “KPSS türü puan şartı olmasına gerek olmadan, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” duyurusu yapıldı. İşte” Tekirdağ Kapaklı Belediyesine daimi büro memuru alımı ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…
Tekirdağ Kapaklı Belediyesine daimi büro memuru alımı ne zaman?
Kapaklı Belediyesi tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylardan KPSS şartının aranmayacağı bildirildi. En az lise mezunu adayların, başvuruda bulunabileceği tarih 28 Şubat olarak ifade edildi.
Başvuru nereden nasıl yapılır?
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için ilan bilgileri şu şekilde aktarıldı:
Başvuru Tarihleri: 19.02.2021 – 28.02.2021
Başvuru Adresi: İnönü Mahallesi Eski Cami Cad. B Blok Mustafa Topuzlu Apt. No:31/A Kapaklı/Tekirdağ
Telefon: 0282 717 10 99
E-Posta: [email protected]
Tekirdağ Kapaklı Belediyesine memuru alımı için başvuru şartları nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Son altı ay ilçe sınırları içinde ikamet etmiş olmak
Adli sicil kaydı olmamak
En az lise mezunu olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Emekli olmayan
Başvurular yukarıda verilen mail adresine gönderilecektir.
Başvuru için belirtilen belge olarak adayların kendilerini anlatan “Özgeçmiş” CV hazırlaması gerektiği ifade edildi.