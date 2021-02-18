Lise mezunu memur alımı ne zaman? Belediye personel alımı iş başvurusu ne zaman?

Lise mezun olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlere müjdeli haber Kütahya’nın Yenikent Belediyesinden geldi. İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda Yenikent Belediyesi, “KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” duyurusu yapıldı. İşte” Kütahya Yenikent Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

2021 Kütahya Yenikent Belediyesi şoför alımı ne zaman?

Yenikent Belediyesi’ne en az KPSS 55 puan şartıyla şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 17 Şubat tarihi itibariyle elektronik ortamda yapabilecekleri bildirildi.

Başvuru esnasında istenilen belgeler 17.02.2021 tarihinden 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar (mesai günlerinde 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Kütahya Yenikent Belediyesi şoför alımı başvuru şartları nelerdir?

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

h) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.yenikentgediz.bel.tr internet adresinden alabilirsiniz. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler de eklenecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Dikkat edilecek diğer hususlar…

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz/KÜTAHYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine gönderilebilecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.