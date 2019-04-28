"Lisanslı sporcu sayısında 2020 hedefimize ulaştık"





TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, Türkiye'nin bu branşta iyi bir seviyede olduğunu, dağcılığı tanıtmak ve daha da yaygınlaştırmak amacıyla ülkenin dört bir yanında eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDF tarafından dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarında çeşitli illerde eğitim, seminer gibi faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Federasyon olarak yılda 300'ün üzerinde faaliyetleri olduğunu ifade eden Başar, bu tür etkinliklerin dağcılığın yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Bu sporun her yaş döneminde yapılabildiğini ve zorluk seviyesini kişinin kendisinin belirlediğini anlatan Başar, "Bütün illerimizde kulüplerimiz var. Trekking (Doğa yürüyüşü) spor anlamında çok önemli ve çok sayıda noktada gerçekleştiriliyor. Teknik tırmanışlarımız ise Niğde Aladağlar bölgesinde ve buna benzer bazı yerlerde yapılıyor. Ülkemizin birçok yerinde tırmanışlar gerçekleştiriliyor. Yüksek irtifa tırmanışları da yapılıyor. " diye konuştu.





- "Lisanslı sporcu sayımızda ciddi artış var"





TDF'nin 81 ilde temsilciliği bulunduğunun altını çizen Başar, "Türkiye genelinde şu anda 357 kulübümüz var. Kulüplerimiz vasıtasıyla spor faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize kulüplerimiz katılıyor, kendileri de ayrıca eğitimler düzenliyor. Federasyon olarak kulüplere destek oluyoruz. Türkiye dağcılık sporunda iyi bir seviyede. Dağcılığı tanıtmak ve daha da yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitimlere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başar, federasyon sporcu sayılarının, lisanslı sporcularla hesaplandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sporcu lisanslama işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılıyor. Lisanslı sporcu sayımızda ciddi artış var. Üç yıl önce 4 bin civarında olan lisanslı sporcu sayımız 9 bin 800'e ulaştı. Federasyon olarak lisanslı sporcu sayısında 2020 hedefimize ulaştık. Bunda branşlarımızı, faaliyetlerimizi artırmamızın büyük etkisi var. Şu anda lisanslı sporcu sayısının neredeyse iki katına ulaşmış durumdayız. Bu seviyede de devam etmesini istiyoruz."





- TDF, Pakistan'da tırmanış düzenliyor





Başar, TDF'nin takım olarak ilk defa Pakistan'da 8 bin 68 metrelik Gasherbrum tepesinde tırmanış düzenleyeceğini söyledi.

Haziran ayında yapılacak tırmanışın hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Başar, ekibin mayıs sonunda Türkiye'den yola çıkacağını ifade etti.

Yaklaşık 50-60 gün sürecek tırmanışa milli sporcular Tunç Fındık, Güçlü Özen ve Adem Gül'ün TDF'yi temsilen katılacağını vurgulayan Başar, "Yüksek irtifa tırmanışı, Himalayalar'ın önemli bir serisinde gerçekleştirilecek. Önemli bir organizasyon. Dolayısıyla bizler de çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başar, TDF olarak dağcılıkla ilgilenenlere yönelik basılı materyaller de hazırladıklarını sözlerine ekledi.



