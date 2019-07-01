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Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artarak 22 milyon 875 bin 64 megavatsaate yükseldi- Kurulu güç ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artışla 84 bin 32 megavat oldu

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artışla 22 milyon 875 bin 64 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Nisan Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,34'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 15,32'si akarsu, yüzde 15,31'i linyit, yüzde 13,96'sı doğal gaz santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları ithal kömür, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi.

Lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,02 artarak 222 milyon 875 bin 64 megavatsaate çıktı.

Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artışla 84 bin 32 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 31,08'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,49'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,73'ü de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

- Faturalanan tüketim miktarı azaldı

Nisanda elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,65 artarak 44 milyon 133 bin 725'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,91 azalışla 18 milyon 223 bin 167 megavatsaate geriledi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,55'i sanayi, yüzde 27,69'u ticarethane ve yüzde 24,99'u da mesken aboneleri tarafından yapıldı. Kalan tüketim de aydınlatma ve tarımsal sulama amaçlı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  1. elektrik
  2. Elektrik Piyasası Sektör Raporu
  3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  4. EPDK

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