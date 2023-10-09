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Spor Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için çarpıcı iddia: Yeniden buluşabilirler!
Spor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için çarpıcı iddia: Yeniden buluşabilirler!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 22:28:00 -
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için çarpıcı iddia: Yeniden buluşabilirler!

Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami ile anlaşan ve henüz yeni takımında 13 maçta görev alan Lionel Messi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.

İspanyol basınınından Sport'un derlediği habere göre; Inter Miami forması altında 4 aydır herhangi bir maçı olmayan 36 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Haberde; eski kulubü Barcelona iddialarına karşın Messi'nin Katalan ekibine gitmeyi düşünmediği belirtilirken, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Lionel Messi'ye 6 aylık bir kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

 

Rekabet bu kez de Arabistan’da sürebilir

Inter Miami ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, Dünya futboluna damga vurmuş ve önemli izler bırakmış Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin yeni versiyonu Suudi Arabistan'da yaşanabilir.
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