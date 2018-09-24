Lionel Messi maç sonu hakemin eli sıkmadı!
Barcelona'nın Girona ile 2-2 berabere kaldığı maçta Arjantinli yıldız Messi, maçı kazanamamanın gerginliği ile kendisine elini uzatan hakem Manzano'nun elini sıkmadı.24 Eylül 2018 Pazartesi 21:21
Barcelona'nın Girona'yla 2-2 berabere kaldığı maçta Lionel Messi, hakem Gil Manzano ile gerginlik yaşadı.
İspanya La Liga'da Barcelona puan kaybederken Messi hiç olmadığı kadar sinirliydi.
HAKEME SÜREKLİ TEPKİ GÖSTERDİ
Messi, maç boyu kendisine yapılan birçok pozisyonda Manzano'nun faul vermemesine tepki gösterdi.
2-2 biten maçta Barcelona 1-0 öndeyken hakem Manzano, VAR yardımıyla Lenglet'in rakibine dirsek attığını tespit etmiş ve bu oyuncuya kırmızı kart göstererek Barcelona'yı 10 kişi bırakmıştı.
HAKEMİN ELİNİ SIKMADI
Hakemle maç boyunca gerginlik yaşayan Messi, maç sonunda kendisine el uzatan hakem Manzano'nun elini sıkmayı reddetti.
Arjantinli futbolcunun bu hareketi İspanyol futbolseverler tarafından büyük eleştiri topladı.
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