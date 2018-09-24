Lionel Messi maç sonu hakemin eli sıkmadı!

Barcelona'nın Girona'yla 2-2 berabere kaldığı maçta Lionel Messi, hakem Gil Manzano ile gerginlik yaşadı.

İspanya La Liga'da Barcelona puan kaybederken Messi hiç olmadığı kadar sinirliydi.

HAKEME SÜREKLİ TEPKİ GÖSTERDİ

Messi, maç boyu kendisine yapılan birçok pozisyonda Manzano'nun faul vermemesine tepki gösterdi.

2-2 biten maçta Barcelona 1-0 öndeyken hakem Manzano, VAR yardımıyla Lenglet'in rakibine dirsek attığını tespit etmiş ve bu oyuncuya kırmızı kart göstererek Barcelona'yı 10 kişi bırakmıştı.

HAKEMİN ELİNİ SIKMADI

Hakemle maç boyunca gerginlik yaşayan Messi, maç sonunda kendisine el uzatan hakem Manzano'nun elini sıkmayı reddetti.

Arjantinli futbolcunun bu hareketi İspanyol futbolseverler tarafından büyük eleştiri topladı.