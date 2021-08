Lionel Messi hüngür hüngür ağladı!

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcu, açıklamalarına başlamadan önce gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre konuşmakta güçlük çekti.

İşte Messi'nin açıklamaları;

Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

"Camp Nou'da veda etmek isterdim"

Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama... Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım.

Son birkaç gündür ne diyeceğimi çok düşündüm. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey söyleyemem. Bu kulüpte geçen bunca yıldan sonra çok zor.

"Burada kalmayı her şeyden çok istiyorduk"

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barcelona'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim.

Konuşurum diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kelimeler aklıma gelmiyor...

Barcelona'da kalmama La Lıga izin vermedi

Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi.

13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim.

Taraftarlar tesislere akın etti

34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun basın toplantısı öncesi Barcelonalı taraftarlar tesislere akın etti.

Taraftarlar, Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulundular.

Laporta'dan messı açıklaması

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.

Laporta açıklamasında, "Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona’nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi’yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.