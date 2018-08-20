THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ülkesi Fransa'nın Strasbourg takımına transfer olan Carole, sarı-kırmızılılar için veda mesajı paylaştı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:02
Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı

Carole, kişisel Instagram hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlarım. Veda vakti geldi. Uzun zaman oldu. İyi ve iyi olmayan anlarda hep bir aile olarak geçirdik. En önemlisi de bu. Onurla sarı-kırmızı formayı giydim. Siz beni bu ailenin bir parçası olarak gördünüz ve beni böyle çok mutlu ettiniz. Galatasaray için saha çıkmak gibisi yok. Bunu anlamak için onu yaşamak lazım. Mükemmel geçirdiğim zaman için teşekkür ederim. Hep size en iyisini dilerim nereye gitsem de. Bir gün aslan, her gün aslan. Hadi cim bom."

Galatasaray'a 2015-2016 sezonunda transfer edilen 27 yaşındaki Fransız sol bek, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Carole, geçen sezonu kiralık olarak İspanya temsilcisi Sevilla'da geçirmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:02
  1. Carole
  2. Galatasaray
  3. Lionel Carole
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Strasbourg
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir 90'da yıkıldı
    1. Başakşehir 90'da yıkıldı
    2. Japon bilim insanları ortaya çıkardı!..
    3. Kurbanınızı FETÖ'cülere kaptırmayın!
    4. Rus siyaset bilimciden dikkat çeken..
    5. Mahalleli yataklarından fırladı! Gece..
    6. İsrail ordusunun ruh sağlığı bozulmuş!..
    7. Fethiye'de 15 göçmen yakalandı!
    8. Hindistan felaketi yaşadı! 8 kişi..
    9. ABD'de anket sonuçları açıklandı!..
    10. Trump'a yüzde 91 şoku! ABD halkı..
    11. Akşener'in partisinde skandallar..
    12. Brezilya'da çatışma: En az 11 ölü var!
    13. TBMM Başkanı İstanbul'da
    14. Bakan Selçuk açıkladı! O belgelerin..
    15. BM'den Filistin açıklaması: Desteğimiz..
    16. Ekonomisi gelişmiş ama çok geri..
    17. İran'dan AB ülkelerine çağrı!
    18. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan..
    19. Lionel Carole'den Galatasaray'a veda..
    20. Hindistan'da deng humması salgını!
    Kılıçdaroğlu'ndan döviz açıklaması
    Kılıçdaroğlu'ndan döviz açıklaması
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda