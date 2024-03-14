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Gündem Linyit madeni sahası kararı geri alındı
Gündem

Linyit madeni sahası kararı geri alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:38:00 -
Linyit madeni sahası kararı geri alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde İkizler Köyü'nün de içinde bulunduğu Akbelen Ormanı maden sahasına dönüştürme kararı geri alındı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararını yürürlükten kaldırdı.

Kaynak: AA

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