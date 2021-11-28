Limonun yararları nelerdir? Limonlu tarifler

Hoş kokusu ve ekşi tadı ile pek çok kişinin vazgeçemediği lezzetlerden biri olan limon, özellikleri ve sağladığı faydalar ile tam bir şifa kaynağı niteliğindedir.

Limondan faydalanmak için, sabahları güne bir bardak ılık suyun içine sıktığınız yarım limon suyu ile başlayın. Taze limon suyu içerdiği antioksidan ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor.

Nane limon nasıl yapılır?

Nane limon yapmak kolay bir uygulamadır. Hem de sık tüketilebilir. 2 çorba kaşığı nane ve 1,5 su bardağı su ile bir cezveye konarak içerisine kabuğuyla beraber küçük parçalara ayrılmış yarım limon ile bir güzel kaynatılır. Kaynayınca süzülerek bardağa boşaltılır sıcak olarak tüketilir.

Limon tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Limon suyu, limon rendesi, su, pudra şekeri zerdeçal ve nişastayı tencereye ekleyin. Orta dereceli ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Limonun faydalar şu şekilde sıralanabilir;

Boğaz ağrısını giderir

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Kanı temizler

Kalori alımını azaltır

Harika bir idrar söktürücüdür

Sindirime yardımcıdır

Kemik erimesini durdurur

Cildinizi temizler

Hafızayı güçlendirir

Enfeksiyonlarla savaşır

Kanser önleyicidir

Stresi azaltır

Ağız sağlığı için önemlidir

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir

Nefesinizi tazeler

Enerji verir

Kan şekerini dengeler

Mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir

Saç bakımında kullanılır

Evleri temizlemekte de kullanılıyor

Göz sağlığına iyi gelir

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Ciddi hastalığı ve yüksek tansiyonu olan, hamile, emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan fazla tüketmemelidir.

Limon tuzu nedir?

Limon tuzu, yiyeceklerin daha taze kalması amacıyla üretilen bir asittir. Toplumda genellikle limondan üretildiği düşünülür, fakat değildir. Limon tuzu kimyasal yollarla elde edilen renksiz ve kristal görünümlü strik asittir.

Limon çiçeği

Limon Çiçeği (Melisa) Yapraklarındaki hafif limon kokusuyla baharat olarak tüketilen melisa otu, halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi isimlerle anılır. İyileştirici özellikleri ile halk hekimliğinde kullanılan bitki, farklı otlarla karıştırılıp tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir.

Yeşil limon nedir?

Yeşil limon, limongiller ailesinden dış kabuğu yeşil olan, sarı limona göre daha küçük boyutlarda ekşi bir meyvedir. Lime ya da misket limonu olarak da bilinir. Lime sarı limonun sararmadan önceki hali değil, limonun nadir olan başka bir türüdür. Sararması çok zor olduğu için özelliklerini uzun süre koruyabilir.