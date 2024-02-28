Limonu ortadan kesip ensenize sürün! Bu yöntem evdeki ağrı kesicileri rafa kaldırtacak

Besinlerin vücudumuza sağladığı faydalar ya da zararlar her geçen gün daha önemli bir yere sahip olurken sadece yiyerek değil farklı şekillerde de kullanımın insan sağlığı için önemli etkileri bulunuyor. Öyle ki yenildiği ya da içildiği takdirde limonun vücudu koruma altına almasının yanı sıra limonu yemeden bile faydalarından yararlanabilirsiniz. Özellikle de limonu kesip ensenizde gezdiğiniz takdirde faydalarını duyunca inanamayacaksınız. İşte limonu o şekilde kullanmanın faydaları…

AROMATERAPİ ÖZELLİĞİ GÖSTERİYOR

Çeşitli vücut ağrıları çeken kişiler limon sayesinde bu ağrılarına bir çözüm bulabilir. Bu kapsamda enseye limon sürüldüğünde baş ağrılarının önüne geçilmesi mümkün. Limon suyu, baş ağrısına karşı etkili bir ilaç görevi görürken bir yandan vücudun asit-baz dengesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Öte yandan limonun aromaterapi özelliği bulunduğu için cilde sürüldüğü takdirde baş ağrısının önüne geçer.

Bu yöntemi denemek için ilk olarak bir dilim limonu elinizde ezerek macun haline getirmeniz gerekiyor. Daha sonra macun haline gelen limonu yüzünüze ve alnınıza uygulamalısınız. Bu işlemi yaptıktan sonra hem kendinizi daha ferah hissedeceksiniz hem de baş ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz.