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Limonlu ve soslu kurabiye tarifi

Kurabiyeler genellikle daha kuru olur. Ama bu tarif biraz farklı. İşte limonlu ve soslu kurabiye tarifi...

09 Kasım 2018 Cuma 22:08
Limonlu ve soslu kurabiye tarifi

MALZEMELER

2 bardak un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu rendesi, artı 2 yemek kaşığı taze limon suyu

1/2 bardak (1 çubuk) tuzsuz tereyağı, oda sıcaklığı

1 su bardağı toz şeker

1 büyük yumurta

1 çay kaşığı saf vanilya özü

TARİFİ

Fırınınızı önceden 350 dereceye kadar ısıtın. Bir orta kabın içinde un, kabartma tozu, tuz ve limon kabuğu rendesini bir araya getirin. Büyük bir kapta, elektrikli bir karıştırıcı kullanarak, hafif ve kabarık olana kadar tereyağı ve toz şeker karıştırın. Yumurta, vanilya ve limon suyu ekleyin ve birleştirilene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz hamur elle tutulamayacak kadar sıvı olacaktır. Bir kaşık ile tepsiye haburu aralıklarla yerleştirin.

Kurabiyenin kenarları altın sarısı oluncaya kadar 15 ila 20 dakika pişirin. Bu durumda tepsileri fırından çıkarın 2 dakika kadar soğumasını bekleyin. Kurabiyeleri tepsiden alın ve bu kez fırının tel ızgarasının üzerine koyun. yaklaşık bir saat kadar fırında pişirin.

SOS İÇİN MALZEMELER

2 bardak şeker

2 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu rendesi

1/3 bardak taze limon suyu

TARİFİ
Orta kasede, 2 bardak şekeri, 2 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu rendesi ve pürüzsüz olana kadar 1/3 fincan taze limon suyunu bir arada karıştırın. Bu sosu kurabiyenin üzerine dökün.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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