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Kadın - Aile Limonlu sorbe nasıl yapılır? Ev yapımı kolay dondurma tarifi
Kadın - Aile

Limonlu sorbe nasıl yapılır? Ev yapımı kolay dondurma tarifi

Yaz mevsiminde genellikle serinletici lezzetler tercih ediliyor. Dondurma olmadığında ise ferah bir sorbe hazırlayabilirsiniz. Peki, sorbe nasıl yapılır? Sorbe için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş sorbe tarifi | Nefis sorbe tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-24 18:08:00 -
Limonlu sorbe nasıl yapılır? Ev yapımı kolay dondurma tarifi

Sıcak yaz günlerinde sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bir tatlı mı hazırlamak istiyorsunuz? İşte, limonlu sorbe tarifi:

Sorbe nedir?

Sorbe meyveden hazırlanan soğuk tatlıya verilen isimdir.

Ev yapımı kolay dondurma tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı limon suyu
  • 8 adet limonun rendesi
  • 500 gram pudra şekeri
  • 4 su bardağı su

Limonlu sorbe nasıl yapılır?

Limonları güzelce yıkayıp kabuklarını rendeleyin.

Ardından limonların suyunu sıkın.

Bir tencerenin içerisine şeker, su ve limon kabuklarını alın.

Karışımı sürekli karıştırararak pişirin.

Kıvam alan karışıma limon suyunu ekleyin.

Ocağın altını kapatın.

Soğuyan karışımı süzün.

Sorbenizi derin dondurucuya kaldırın.

Tatlınızı en az 4 saat dinlendirdikten sonra dondurma gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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